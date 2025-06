traguardo bologna in finale

Il traguardo è ormai a portata di mano: dopo il rotondo 3-0 al Castellani, i tifosi dell'Empoli sognano in grande, desiderosi di archiviare questa storica occasione e festeggiare una finale di Coppa Italia che manca da oltre mezzo secolo. L’aria è di festa e determinazione, e già al settimo minuto Giovanni Fabbian mette il sigillo con una splendida testa. La partita si avvia verso un epilogo che promette emozioni indimenticabili—e la strada verso la finale è ormai tracciata.

Dopo il tre a zero del Castellani, al Dall’Ara c’è soltanto una grande voglia di archiviare la pratica e poter festeggiare una finale di Coppa Italia che manca da cinquantuno anni. L’Empoli, peraltro, non fa nulla per destare il sospetto di voler provare la più impossibile delle rimonte. E, infatti, dopo appena sette minuti, Giovanni Fabbian sigla di testa, su cross di Moro, la rete che sa di timbro definitivo per far partire la pratica-viaggio verso Roma. Il gol di Kovalenko al 33’ è un graffio nel nulla dell’Empoli, un rigurgito d’orgoglio: troppo poco, però, per insidiare le granitiche certezze rossoblù di andarsi a prendere questa finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it