TRAGEDIA TITAN | cosa è andato storto nel disastro OceanGate!

Il 18 giugno 2023, il mondo ha assistito a una tragedia senza precedenti: l’implosione del sommergibile Titan dell’OceanGate, che ha causato la perdita di tutte e cinque le vite a bordo durante un’immersione verso il relitto del Titanic. In questo resoconto, analizzeremo cosa è andato storto, dalle cause strutturali alle indagini in corso, per comprendere le ragioni di questa scioccante catastrofe in fondo all’Atlantico.

I cinque passeggeri a bordo del sommergibile Titan della OceanGate hanno perso la vita istantaneamente durante un'immersione verso il relitto del Titanic. L'implosione è avvenuta il 18 giugno 2023, a oltre 3.300 metri di profondità nell'Oceano Atlantico. La pressione dell'acqua, equivalente a quasi 400 atmosfere, ha causato il collasso immediato dello scafo. Gli occupanti non hanno avuto alcuna possibilità di accorgersi di ciò che stava accadendo.

