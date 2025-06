Tragedia sulla statale esce di strada e precipita nel dirupo | Giovanni morto sul colpo

Una tragedia sulla statale ha sconvolto la comunità: un’auto è uscita di strada e si è precipitata in un dirupo, mietendo una vita e lasciando dietro di sé dolore e sgomento. Giovanni, il giovane deceduto sul colpo, rappresenta l’ennesimo monito sulla pericolosità delle strade. Ed è proprio questa dolorosa realtà a chiedere riflessione e attenzione, perché ogni giorno può cambiare tutto in un istante.

Una tragedia ha scosso profondamente la tarda mattinata di venerdì 13 giugno, quando un drammatico incidente stradale è costato la vita a un uomo. Intorno alle ore 13, l'allarme è scattato per un'auto precipitata in un burrone, con un solo occupante a bordo. I primi soccorritori, giunti rapidamente sul posto, si sono trovati di fronte a una scena straziante. Il veicolo coinvolto, una Fiat Panda di colore giallo, era completamente fuori strada e si trovava in una zona impervia, in fondo a un pendio.