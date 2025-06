Tragedia sfiorata in Italia aereo ultraleggero precipita sui binari | due feriti

Una mattina di terrore e speranza in Italia: un aereo ultraleggero si schianta sui binari, sfiorando la tragedia. I due occupanti, fortunatamente, si salvano miracolosamente, ma il pericoloso incidente ha provocato l’interruzione della circolazione ferroviaria e danni ai cavi elettrici, creando disagi su vasta scala. Un episodio che ci ricorda quanto sia sottile il confine tra rischio e salvezza e l’importanza della prevenzione. I dettagli dell’accaduto continuano a emergere.

Una mattinata di paura quella vissuta oggi, venerdì 13 giugno 2025. Un aereo ultraleggero è precipitato in prossimitĂ dei binari della linea ferroviaria. I due occupanti del velivolo sono riusciti miracolosamente a mettersi in salvo prima che il mezzo prendesse fuoco. Lo schianto ha causato l’interruzione momentanea della circolazione ferroviaria e il tranciamento dei cavi elettrici, con pesanti conseguenze su tutto il traffico ferroviario. I soccorsi si sono attivati tempestivamente per evitare il peggio. Leggi anche: Tragedia in vacanza, muore la campionessa italiana Peri, ultraleggero precipita sui binari: tragedia sfiorata. 🔗 Leggi su Tvzap.it