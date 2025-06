Tragedia scuote la parrocchia di Regina Pacis | lutto nel mondo degli scout

Una tragedia sconvolge la comunità di Regina Pacis e il mondo scout di Forlì: un giovane informatico di 46 anni ha perso la vita mercoledì mattina, travolto da un treno. La parrocchia si è unita in una commossa veglia di preghiera, testimoniando il dolore e la vicinanza di tutti. In momenti come questi, si ribadisce l'importanza della solidarietà e del supporto reciproco nel rispetto della memoria di chi se n’è andato.

La parrocchia di Regina Pacis si stringe nel cordoglio con una veglia di preghiera per la morte, mercoledì mattina, un informatico di 46 anni. La tragedia ha scosso profondamente la parrocchia e il mondo dello scoutismo forlivese, a cui il 46enne apparteneva. L'uomo è stato travolto dal treno.

