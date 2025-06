Tragedia nei cieli italiani | si scontrano due aerei muore una persona

Una tragedia nei cieli italiani scuote la tranquilla Alta Val Pusteria. Due ultraleggeri si sono scontrati in volo nei pressi di Santa Maria, provocando la morte del pilota tedesco Uwe Werner. Un incidente che ha acceso i riflettori sulla sicurezza dell’aviazione leggera e sui rischi di voli in formazione. Resta da capire cosa abbia causato questa tragica collisione e quali misure saranno adottate per prevenire future tragedie nei cieli italiani.

(Immagini di repertorio) Un grave incidente aereo ha sconvolto la tranquilla località montana di Santa Maria, nei pressi di Dobbiaco, in Alta Val Pusteria. Un elicottero ultraleggero è precipitato nei boschi nella mattinata dell'11 giugno, provocando la morte del pilota tedesco Uwe Werner, 59 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo stava volando in formazione con un secondo ultraleggero: i due si sono toccati in volo, causando la perdita di controllo del mezzo guidato da Werner, che si è schiantato al suolo. L'altro elicottero, seppur danneggiato, è riuscito a effettuare un atterraggio di emergenza.

