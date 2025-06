Tragedia nei cieli italiani | due aerei si scontrano in volo Soccorsi sul posto

C’è una bomba di dolore e incredulità che si abbatte sul cielo italiano. In un tranquillo mattino di giugno, il volo pacifico di due ultraleggeri si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. La collisione improvvisa e il tragico incidente hanno lasciato il Paese sgomento, con il ricordo di un volto spezzato nel racconto di questa drammatica giornata.

Un tranquillo mattino di giugno, sconvolto da una tragedia. Mentre il sole si alzava pigro e le ombre dei monti si allungavano, un drammatico incidente aereo ha scosso la quiete di una famosa località italiana. Due ultraleggeri, protagonisti di un volo coordinato, si sono purtroppo sfiorati a mezz'aria. La tragedia si è consumata in un attimo: uno dei velivoli ha perso il controllo precipitando nei boschi sottostanti. Il pilota, Uwe Werner, un esperto di volo amatoriale di origini tedesche, non ha avuto scampo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it