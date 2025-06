Tragedia in mare sul Gargano | bagnante muore annegato

Una drammatica tragedia ha sconvolto il Gargano questo pomeriggio: un turista è morto annegato a Peschici, nel largo della baia di San Nicola. Probabilmente colpito da un malore, l'uomo è scomparso tra le onde, mentre i soccorritori si sono subito attivati per salvarlo. La scena si è conclusa con un intervento di emergenza che, purtroppo, non è stato sufficiente a salvargli la vita.

🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Tragedia in mare sul Gargano: bagnante muore annegato

