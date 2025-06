Tragedia aerea in India | flap retratti al decollo le prime ipotesi sulla sciagura Cosa dicono gli esperti

Una tragedia aerea sconvolge l’India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo, mietendo 241 vittime e lasciando un solo sopravvissuto. Le prime ipotesi degli esperti puntano sui problemi ai flap durante la fase di decollo, un dettaglio che potrebbe essere decisivo nella ricostruzione dell’incidente. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa drammatica tragedia.

I primi 30 secondi di terrore. Una tragedia devastante ha colpito l'India occidentale: un volo della Air India diretto a Londra è precipitato pochi secondi dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, causando la morte di 241 persone. L'unico sopravvissuto è un cittadino britannico. Il disastro, avvenuto nella giornata di ieri, giovedì, 12 giugno, è ancora oggetto di indagine. Ipotesi tecnica: i flap nel mirino. Secondo analisti aeronautici citati dalla BBC, una possibile causa dell'incidente potrebbe essere la posizione errata dei flap al momento del decollo. Un video mostra chiaramente che il carrello d'atterraggio era ancora abbassato mentre i flap risultavano retratti, una configurazione anomala che potrebbe aver compromesso la spinta necessaria al decollo.

"Trenta secondi dopo il decollo, c'è stato un forte rumore, poi l'aereo si è schiantato. È successo tutto così in fretta", solo le prime parole del passeggero del posto 11A del volo Air India sopravvissuto alla tragedia che ha fatto centinaia di morti. L'uomo, identifica Vai su Facebook

