Traffico Roma del 13-06-2025 ore 20 | 30

Se viaggiate a Roma nel pomeriggio del 13 giugno 2025, potreste trovare alcune criticità sul traffico: code e rallentamenti lungo il raccordo anulare e in altre arterie principali. La redazione di Luceverde Roma ha monitorato la situazione, segnalando interventi e lavori in corso che influenzano la circolazione. Restate aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti e evitare disagi imprevisti. La sicurezza e la puntualità sono sempre al primo posto.

Luceverde Roma veri trovati dalla redazione traffico è in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono code Fratti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Cassia bis via Salaria per interventi e code anche in carreggiata esterna tra la Pontina è via Tuscolana lavori Questa notte sulla diramazione di Roma Sud tra le 22 e le 5 a chiusura tra Torrenova raccordo anulare nelle due direzioni e domani sabato 14 giugno l'edizione 2025 del Roma Pride partenza alle 14 da Piazza della Repubblica e arrivo in viale delle Terme di Caracalla il corteo percorrerà tra le altre viale Einaudi Piazza dei Cinquecento Piazza dell'esquilino via dei Fori Imperiali Piazza del Colosseo e Piazza di Porta Capena chiusura Il passaggio dei partecipanti e deviazioni per il trasporto pubblico proseguono i lavori per l'apertura della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo per tanto questo fine settimana è prevista la chiusura della linea C della metropolitana servizio le navette bus M C ed M3 attive secondo i consueti orari della metro con ultime corse dei bus dal capolinea sabato a 1:30 di notte e domenica alle 23:03