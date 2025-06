Traffico Roma del 13-06-2025 ore 19 | 30

Se ti trovi nel cuore di Roma il 13 giugno 2025 alle 19:30, sappi che il traffico si sta alleggerendo sulla principale rete viaria. Tuttavia, permangono code lungo il Raccordo Anulare e in alcune tratte come la Salaria e la Pontina, a causa di interventi in corso e lavori notturni programmati. Pianifica con attenzione il tuo viaggio: conoscere le condizioni del traffico è fondamentale per arrivare puntuale e senza stress.

Luceverde Roma veri trovati dalla redazione traffico è in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono code Fratti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Cassia bis via Salaria per interventi e code anche in carreggiata esterna tra la Pontina è via Tuscolana lavori Questa notte sulla diramazione di Roma Sud tra le 22 e le 5 a chiusura tra Torrenova raccordo anulare nelle due direzioni e domani sabato 14 giugno l'edizione 2025 del Roma Pride partenza alle 14 da Piazza della Repubblica e arrivo in viale delle Terme di Caracalla il corteo percorrerà tra le altre viale Einaudi Piazza dei Cinquecento Piazza dell'esquilino via dei Fori Imperiali Piazza del Colosseo e Piazza di Porta Capena chiusura Il passaggio dei partecipanti e deviazioni per il trasporto pubblico proseguono i lavori per l'apertura della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo per tanto questo fine settimana è prevista la chiusura della linea C della metropolitana servizio le navette bus M C ed M3 attive secondo i consueti orari della metro con ultime corse dei bus dal capolinea sabato a 1:30 di notte e domenica alle 23:03 ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-06-2025 ore 19:30

#Chiusura | #Lavori | Diramazione Roma Sud AGGIORNAMENTO ore 16:15 Permane la chiusura tra Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. e Torrenova in direzione Raccordo Anulare, i lavori sono previsti fino alle ore 18:00 del #21maggio

