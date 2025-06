Traffico Roma del 13-06-2025 ore 18 | 30

Sei in viaggio a Roma e desideri rimanere aggiornato sul traffico in tempo reale? La redazione di Luceverde Roma segnala code e incidenti che potrebbero influenzare i tuoi spostamenti, come la coda sul Raccordo Anulare tra Roma Fiumicino e La Romanina e il traffico intenso su via del Foro Italico. Continua a leggere per scoprire tutte le novità e affrontare il tragitto con maggiore consapevolezza.

Luceverde Roma veri trovati dalla redazione consueti spostamenti di queste ore sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina attenzione all'altezza di via Pontina è avvenuto anche un incidente si sentirà poi in carreggiata interna tra classi ABS veientane Salaria e poi tra Bufalotta e Prenestina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code a tratti tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni anche in carreggiata opposta sulla tangenziale rallentamenti e code tra Tiburtina e Nomentana e parte oggi Il Rock in Roma l'evento che fino al primo agosto ospite grandi protagonisti della scena musicale italiana internazionale tutti i concerti i principali si terranno all'ippodromo delle Capannelle in via Appia Nuova l'organizzazione mette a disposizione un bus navetta che termine dei concerti accompagnerà gli spettatori fino a Roma Termini per lavori Poi questa notte tra le 21:30 e le 6 chiusi i sottovia Ignazio Guidi e Corso Italia direzione di viale del Muro Torto chiuso anche del Muro Torto tra piazzale Brasile e piazzale Flaminio ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-06-2025 ore 18:30

