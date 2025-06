Traffico Roma del 13-06-2025 ore 16 | 30

Se vi state preparando a spostarvi a Roma oggi, tenete presente le principali criticità del traffico alle 16:30 del 13 giugno 2025. L’infomobilità di Roma, curata da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, segnala code sul Raccordo Anulare e deviazioni a causa di lavori e chiusure strategiche. Ecco tutto quello che dovete sapere per pianificare al meglio i vostri spostamenti in città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis e vegetale Salaria e poi tra Bufalotta e Prenestina ricordiamo che per lavori All'acquedotto Peschiera è chiusa via Trionfale tra via dell'Acquedotto Paolo e via dei monfortani il traffico è deviato su via Giuseppe Taverna e via de gubernatis inevitabili ripercussioni per il traffico di via di Torrevecchia via Pineta Sacchetti via Cortina d'Ampezzo e fino al 21 giugno per lavori di manutenzione dei binari del tram in via Flaminia la linea 2 sostituita con bus sull'intero percorso per lavori tra le 20:30 e le 6 chiusi sottovia Ignazio Guidi e Corso Italia in direzione di viale del Muro Torto chiuso anche viale del Muro Torto tra piazzale Brasile e piazzale Flaminio proseguono i lavori di notte anche su via del tratto della tangenziale Tra le 22 e le 6 transito su carreggiata ridotta tra la galleria Fleming e via Nomentana in direzione di San Giovanni e parte oggi rockinroma l'evento che fino al agosto ospiterà i grandi protagonisti della scena musicale italiana internazionale tutti i concerti principali si terranno all'ippodromo delle Capannelle su via Appia Nuova l'organizzazione mette a disposizione un bus navetta che al termine dei concerti accompagnerà gli spettatori fino a Roma Termini https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-06-2025 ore 16:30

