Traffico Roma del 13-06-2025 ore 11 | 30

Se vi trovate nel cuore di Roma il 13 giugno 2025 alle 11:30, preparatevi a un traffico intenso. La rete di informazione mobilità di Roma segnala code e rallentamenti su vari tratti del raccordo, causati da incidenti e chiusure temporanee. Restare aggiornati e pianificare con anticipo diventa fondamentale per evitare disagi e arrivare puntuali a destinazione. Ecco cosa sapere per affrontare al meglio questa giornata.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo in carreggiata esterna code tra la Casilina e la Salaria in direzione Salaria a causa di un incidente sempre sul raccordo code tra la Casilina e l'ardeatina in carreggiata interna per tra il corpo dei sulla Pontina verso Roma per un incidente con te veicoli coinvolti all'altezza di Tor de' Cenci chiusa al Ostiense all'altezza del raccordo In entrambe le direzioni per un incidente traffico deviato su via mezzocamino e tu via Sarsina chiusa anche la rampa del raccordo forti rallentamenti sulla Pontina e tu la via del Mare per lavori in via Trionfale tra via durante via Decio Filipponi viabilità modificata