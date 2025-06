Traffico Roma del 13-06-2025 ore 08 | 30

Benvenuti alla nostra analisi del traffico romano del 13 giugno 2025 alle 8:30. Questa mattina, un incidente ha causato code e chiusure lungo il Raccordo Anulare e la A24, con ripercussioni su tutto il sistema urbano. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio questa situazione di traffico intenso.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione per un incidente code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Casilina alla Nomentana al momento chiuse la corsia centrale la corsia di sorpasso code per curiosi anche in carreggiata interna dalla diramazione Roma nord alla Nomentana ripercussioni sul tattoo Urbano della A24 con incolonnamenti da Tor Cervara in direzione del raccordo accertamenti tecnici chiusa via di Brava all'altezza della sottopasso della via Aurelia in direzione di via del Casal Lumbroso ricordiamo che per lavori è chiusa anche la via Trionfale tra via dell'Acquedotto Paolo Viale dei cani irritabili ripercussioni alla circolazione su via di Torrevecchia & via della Pineta Sacchetti per il traffico intenso code sulla tangenziale est via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense in direzione di San Giovanni infine ancora trafficate la Cassia e la Flaminia con code rispettivamente la raccordo a Tomba di Nerone da Labaro a via dei Due Ponti come sempre per i dettagli Le altre notizie potete consultare il sito roma.