Traffico Roma del 13-06-2025 ore 07 | 30

Traffico intenso a Roma questa mattina, con code e rallentamenti che coinvolgono principali arterie come il Raccordo Anulare, la Cassia e la Flaminia. La chiusura temporanea tra via dell'Acquedotto Paolo e Viale dei Monfortani sta contribuendo a congestioni significative, mentre la situazione sulla via Trionfale e altre strade principali richiede prudenza e pazienza. Ecco l’aggiornamento completo per affrontare al meglio il vostro tragitto.

Luceverde Roma trovati dalla redazione intenso il traffico sul Raccordo Anulare con coda in carreggiata interna dalla Casilina all'appia code sulla via trionfale dal raccordo via di Casal del Marmo Anche a causa della chiusura per lavori tra via dell'Acquedotto Paolo e Viale dei monfortani Come di consueto particolarmente trafficate la Cassia e la Flaminia con code rispettivamente dal raccordo a Tomba di Nerone da Labaro a via dei Due Ponti incolonnamenti anche sulla Salaria da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe rallentamenti e code sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla tangenziale est code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico del quadrante Sud code sulla via Appia dalla via dei Laghi a via delle Capannelle è lungo la Pontina da Pomezia a Castel Romano vi segnalo infine che per accertamenti tecnici è chiusa via di Brava all'altezza del sottopasso della via Aurelia come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito punto luceverde.

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

