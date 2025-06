Traffico Lazio del 13-06-2025 ore 17 | 30

Se stai pianificando il viaggio nel Lazio oggi alle 17:30, è fondamentale conoscere le ultime notizie sul traffico. Dalla redazione di Luceverde Lazio, emergono code a tratti sull'A1 Roma-Napoli tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Ferentino, e rallentamenti tra San Vittore e Caianello a causa di un incendio. A Roma, rallentamenti si registrano sul Raccordo Anulare, tra Fiumicino e Romanina. Preparati al viaggio!

Luceverde Lazio veri trovati dalla redazione sulla A1 Roma Napoli code a tratti per traffico tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Ferentino in direzione di Napoli sempre sulla sole prudenza tra San Vittore e Caianello per un incendio adiacente la sede stradale consueti spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Romanina stessa situazione carreggiata interna tra classi ABS veientane Salaria tra Bufalotta e Prenestina si sta in fila anche su via Pontina tra Pomezia ad Aprilia in direzione di Terracina per lavori resta chiusa la strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino tra Atina inferiore Atina superiore nelle due direzioni la riapertura è prevista per il prossimo 23 giugno le deviazioni su strada provinciale 259 sempre in tema di lavori Questa notte sulla diramazione di Roma Sud tra le 22 e le 5 è chiuso il tratto tra Torrenova e raccordo anulare nelle due direzioni bene tutto Grazie per l'attenzione servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it