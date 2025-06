Tradimento Serra insieme a Tolga | la gravidanza tra inganni e denaro

nel suo desiderio di potere e ricchezza non si FERMA davanti a nulla. Tra inganni, tradimenti e ambizioni sfrenate, Serra dimostra ancora una volta quanto sia disposta a tutto pur di conquistare ciò che desidera. La sua determinazione la porterà a svelare segreti sorprendenti e a mettere in discussione le relazioni più profonde. La sua storia, intrisa di suspense e colpi di scena, catturerà il pubblico fino all'ultima scena.

Nelle nuove puntate di Tradimento, il pubblico di Canale 5 vedrà Serra pronta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Le anticipazioni turche segnalano che la ragazza approfitta dell’assenza di sua sorella per entrare nel letto di Tolga e alla fine resta incinta. Ebbene sì, Serra realizza il sogno che aveva Selin. Non solo, approfitta della sua gravidanza per cercare di ottenere del denaro da Oltan. Un piano ben studiato dalla ragazza, che finora ha sempre appoggiato sua sorella nei suoi tentativi di conquistare Tolga e tenere in piedi il loro matrimonio. Ma vediamo insieme cosa accade tra loro dopo la scoperta della gravidanza. 🔗 Leggi su Latuafonte.com