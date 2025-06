Tradimento replica puntata 13 giugno 2025 | Video Mediaset

Oggi, venerdì 13 giugno 2025, torna l’appuntamento con la soap "Tradimento" (Aldatmak), un emozionante tuffo nel dramma e nelle tensioni di Umit e Yesim, ora in custodia per la tragica morte di Kadir. Ma le sorprese non finiscono qui: un evento sconvolgente coinvolge la bambina adottata da Tolga e Selin. Per rivivere ogni momento di questa appassionante puntata 96, ecco il video Mediaset in streaming, perché il dolore e la speranza si intrecciano in ogni scena.

