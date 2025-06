Tradimento | le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi 13 giugno

Stasera, venerdì 13 giugno 2025, alle 21.30 su Canale 5, torna "Tradimento", la coinvolgente fiction turca che promette di tenere incollati i telespettatori. Tra anticipazioni, trame avvincenti e un cast stellare con volti noti come Aras Ayd?n e Özlem Tokaslan, la serata si preannuncia ricca di emozioni. Scopriamo insieme cosa ci attende in questa nuova puntata, pronti a lasciarci sorprendere da intrecci di passione, inganno e mistero.

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 13 giugno. Questa sera, venerdì 13 giugno 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni. Anticipazioni e trama. Yesim e Umit vengono portati in cella. Sezai prenderà la difesa di Umit e Guzide quella di Yesim. 🔗 Leggi su Tpi.it