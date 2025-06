Tradimento anticipazioni al 21 giugno | Kahraman si risveglia dopo l’intervento

Le anticipazioni di "Tradimento" dal 15 al 21 giugno promettono emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. Kahraman si risveglia dopo l’intervento, portando sollievo e gioia in famiglia, mentre nel frattempo Serra insinua dubbi su Tolga e una possibile notte di troppo con lui. La tensione cresce, e i segreti sembrano pronti a venire alla luce. Riusciranno i protagonisti a superare queste prove decisive?

Tradimento, anticipazioni dal 15 al 21 giugno. Kahraman si risveglia dopo l'intervento, suscitando grande gioia in Oylum e nella famiglia. Serra instilla in Tolga il dubbio che la sera precedente, dopo aver bevuto troppo, tra loro possa esserci stato qualcosa di più. In seguito, confida ad Azra di aver fatto internare Selin in un istituto .