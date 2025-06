Tradimento anticipazioni 14 giugno | Guzide lascia Sezai Tolga a letto con Serra

Prepariamoci a un episodio ricco di colpi di scena con Tradimento, la serie turca in onda su Canale 5. Domani alle 15.10, vivremo momenti intensi tra tradimenti e rivelazioni sconvolgenti: Guzide lascia Sezai, mentre Tolga e Serra si trovano a letto, complicando ancora di più la trama. Cosa succederà nel prossimo appuntamento? Scopriamolo insieme in questa puntata imperdibile!

Saranno tantissimi gli eventi nel prossimo appuntamento con Tradimento, la serie turca in onda su Canale 5. Scopriamo cosa sucederà . Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Tradimento. L'appuntamento con la dizi turca è alle 15.10, con gli episodi della seconda stagione. Dopo aver scoperto che Ipek ha cercato di investirla, Guzide prenderà una decisione molto importante. Altro colpo di scena della puntata, sarà quello in cui vedremo Tolga e Serra insieme. Scopriamo più nel dettaglio cosa succederà . Negli episodi precedenti Guzide è stata quasi investita da un'auto e si è salta per un pelo; Yesim ha chiesto a una sua cliente, Begum, aiuto per scoprire l'identità dell'autista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it