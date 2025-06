Tra outfit da red carpet look coordinati ed ensemble votati alla rilassatezza lo stile della coppia più glamour dello star system In attesa delle nozze

L'amore tra Dua Lipa e Callum Turner fa sognare i fan di tutto il mondo: tra outfit da red carpet e look casual, la coppia dimostra che stile e rilassatezza possono coesistere con eleganza. Dopo mesi di attese, la conferma ufficiale della loro unione corona una storia d’amore da star. Mentre la cantante condivide i momenti più intimi della sua vita, il mondo si prepara a celebrare un matrimonio da favola, perché l’evento si avvicina...

L ove is in the air. Dopo mesi di rumors e speculazioni, è finalmente arrivata la conferma ufficiale: Dua Lipa e Callum Turner si sposano. Una giornata da popstar con Dua Lipa tra skincare, allenamenti e concerti X Intervistata a margine di una nuova fashion cover che la vede protagonista, è stata la stessa cantante a darne l' annuncio definitivo. «Sì, siamo fidanzati. È molto emozionante, lui è come me ed è bello sapere che la persona con cui passerai il resto della tua vita di conosce molto bene» ha dichiarato la popstar. Una coppia ultra glamour, sebbene schiva e riservata, Dua Lipa e Callum Turner coniugano senza sforzo eleganza effortless e look che non passano inosservati.