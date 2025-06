Tra idolatria e incomprensione | BTS e Sabrina Carpenter

Tutto sembra perdere di profondità, sfumando tra fraintendimenti e passioni esasperate. Tra idolatria e incomprensione, il mondo dell’arte si trova a dover affrontare una crisi di percezione che rischia di oscurare il suo vero valore. In un’epoca in cui l’immagine prevale sul contenuto, è fondamentale riscoprire ciò che rende autentica la nostra relazione con musica, cinema e cultura. È giunto il momento di riflettere e riappropriarci del vero significato dell’arte.

È un periodo brutto per chi ama l'arte, per chi ne parla e per chi la studia. È un periodo brutto per tutti i tipi di arte, musica, cinema, fotografia, moda, letteratura, tutte le arti. Ma non è un periodo brutto per l'arte in sé, ma per ciò che spesso rappresenta o dietro al quale si nasconde, per ciò che il pubblico vuole e coglie, è un connubio di brutte dicotomie che si uniscono in una solo grande visione di: alienazione. Tutto sembra circondato da un velo di alienazione, come nel film dei Simpson in cui la cittadina di Springfield viene ricoperta da una cupola di vetro, per via dell'emergenza ecologica, insomma una situazione paradossale e alienante, uguale alla nostra, ma non solo per problemi ambientali.