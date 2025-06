Tra Genova l’Emilia e il West La poesia di De André e Guccini

Tra Genova, l’Emilia e il West, la musica e la poesia dei grandi de André e Guccini rivivranno in un evento unico, un viaggio emozionale tra luoghi e ricordi che hanno segnato intere generazioni. Un’occasione per condividere storie, emozioni e melodie intramontabili, accompagnati da talentuosi musicisti pronti a riportare in vita le canzoni che hanno fatto sognare e riflettere. È quanto proporrà l’evento dal titolo “Tra Genova, l’Emilia e il West“, che andrà in scena nel suggestivo scenario...

La musica e la poesia che hanno viaggiato per anni tra Genova e l’ Appennino, segnando più di una generazione nel nome dei due maggiori cantautori italiani. Una serata da vivere assieme a chi li ha accompagnati nella loro vita e nel loro percorso artistico, oltre ad un pugno di talentuosi musicisti che ne farà rivivere le canzoni. È quanto proporrà l’evento dal titolo “Tra Genova, l’Emilia e il West“, che andrà in scena nel suggestivo scenario della Curt de Bram, un’antica corte nel centro storico di Verano, in via Umberto I. Sarà un concerto in cui celebrare i due più grandi cantautori d’Italia, ossia Fabrizio De André e Francesco Guccini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tra Genova, l’Emilia e il West. La poesia di De André e Guccini

Il alle ore :, la magia della musica e della poesia prenderà vita nella suggestiva Cürt de Bram di Verano Brianza con , , un evento che celebra due dei più grandi cantautori italiani:

Tra Genova, l'Emilia e il West. La poesia di De André e Guccini

