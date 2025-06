Toy Story 5 nuovi aggiornamenti | confermato il ritorno di Joan Cusack nei panni di Jessie

Il tanto atteso Toy Story 5 si avvicina con grandi novità! Durante il Festival dell'animazione di Annecy, Pete Docter ha confermato il ritorno di Joan Cusack nei panni di Jessie e ha svelato i primi due minuti del film, promettendo un’avventura ancora più emozionante nel 2026. L’attesa cresce: ecco cosa ci riserva il nuovo capitolo della saga Disney/Pixar. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

Nella cornice del Festival dell'animazione di Annecy, Pete Docter ha offerto alcuni aggiornamenti e mostrato i primi 2 minuti del film Peter Docter, boss della DisneyPixar, è stato premiato oggi con l'inserimento nella Walk of Fame del Festival dell'animazione di Annecy, e per l'occasione ha deliziato i fan con un filmato esclusivo di Hoppers e un'anticipazione dei primi due minuti di Toy Story 5, entrambi in uscita nel corso del 2026. Docter ha confermato il ritorno di Joan Cusack nel ruolo di Jessie nel prossimo capitolo di Toy Story e ha annunciato anche nuovi emozionanti personaggi, con lo studio impegnato nelle celebrazioni per il 30° anniversario del franchise più amato dai fan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it