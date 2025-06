Toto-tracce Maturità | D’Annunzio e Intelligenza artificiale in pole Ma anche Montale violenza di genere e guerre

Il toto-tracce di Skuola.net svela un panorama variegato per l'esame di Maturità 2024, tra autori classici e tematiche attuali. D’Annunzio continua a dominare le preferenze degli studenti, seguito da Svevo e Calvino, in un contesto che abbraccia anche intelligenza artificiale, violenza di genere e conflitti mondiali. Un quadro ricco di spunti stimolanti che promette di rendere la prova memorabile e incisiva. L'articolo...

A pochi giorni dall’esame di Maturità, il tradizionale toto-tracce di Skuola.net mostra un quadro ricco. Gabriele D’Annunzio, autore già da tempo indicato tra i più probabili per l’analisi del testo, guida le previsioni degli studenti. La sua figura resta centrale anche quest’anno, seguita da quella di Italo Svevo, autore de La coscienza di Zeno, e da Italo Calvino, che rientra tra le ipotesi grazie al quarantennale della sua morte. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Maturità 2025, cosa uscirà nella prima prova? Il toto-tracce: D’Annunzio in pole, ma spuntano Europa, violenza di genere e anniversari - Con l'avvicinarsi del 18 giugno, oltre mezzo milione di studenti italiani si prepara ad affrontare la prima prova scritta della Maturità 2025.

