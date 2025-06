Toto-tracce Maturità 2025 | tra D’Annunzio IA e temi civili

Manca ormai poco alla Maturità 2025 e il fermento tra studenti e docenti cresce, tra ipotesi sulle tracce e speranze di affrontare temi attuali e classici con sicurezza. Dai grandi autori come D’Annunzio all’innovazione dell’intelligenza artificiale, passando per temi civili come la violenza di genere e la memoria storica, il panorama è ricco e stimolante. Scopriamo insieme le possibili tracce e prepariamoci al meglio per affrontare questa importante sfida.

Manca poco la maturità 2025 e, come da tradizione, si moltiplicano le ipotesi sulle tracce. Da D'Annunzio all'intelligenza artificiale, passando per la violenza di genere e la memoria storica, il quadro delle possibili proposte copre autori classici, temi attuali e anniversari significativi Maturità: gli autori più probabili per l'analisi del testo Il nome più ricorrente

