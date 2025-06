Toti | Occhiuto fa bene ad andare avanti E’ vittima di leggi scritte da una politica giustizialista

Giovanni Toti crede fermamente nel valore e nella determinazione di Roberto Occhiuto, nonostante le controversie legali. Con un sorriso deciso, Toti sottolinea come il governatore calabrese sia un amministratore capace e onesto, pronto a superare ogni ostacolo. In un panorama politico segnato da leggi spesso scritte a tavolino, la sua fiducia rimane salda: è il momento di andare avanti, sostenendo chi lavora con integrità per il bene della regione.

 “Fa bene ad andare avanti, Roberto Occhiuto è un amministratore capace e onesto”. Giovanni Toti non ha dubbi sul presidente della Calabria, che mercoledì ha annunciato di essere indagato per. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Toti: “Occhiuto fa bene ad andare avanti. E’ vittima di leggi scritte da una politica giustizialista”

Il presidente della Calabria Roberto Occhiuto si sfoga sui social dopo aver ricevuto un avviso di garanzia: "Essere iscritto nel registro degli indagati è infamante" Vai su Facebook

