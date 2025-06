Toscana Pride a Prato programma e orari dell’evento

Preparati a vivere un evento indimenticabile: il Toscana Pride a Prato celebra l’amore e la libertà con un corteo colorato e coinvolgente. Sabato 21 giugno, alle 16, la piazza del Mercato Nuovo si trasformerà nel cuore pulsante della solidarietà e della diversità, culminando in piazza Santa Maria delle Carceri. Presentato al Centro Pecci, questo appuntamento rinnova l’impegno della Regione Toscana per i valori di uguaglianza e rispetto. Non perdere questa straordinaria occasione di condividere un messaggio di inclusione e speranza!

Prato, 13 giugno 2025 – Toscana Pride a Prato sabato 21 giugno. Il ritrovo del grande corteo è fissato alle 16 in piazza del Mercato Nuovo e la parata terminerà in?piazza Santa Maria delle Carceri. L'iniziativa è stata presentata nella mattinata di oggi, 13 giugno, al Centro per l'Arte contemporanea "L. Pecci". "Anche quest'anno la Regione Toscana concede con orgoglio il patrocinio al Toscana Pride, una scelta coerente con i valori di libertà, uguaglianza e dignità di ogni persona e famiglia", ha dichiarato l'assessora alle politiche di genere Alessandra Nardini partecipando alla conferenza stampa assieme a Lalique Chouette, portavoce politica della manifestazione, all'assessora alle pari opportunità del Comune di Prato Maria Logli, al direttore "Pecci" Stefano Collicelli Cagol.

TOSCANA PRIDE FESTIVAL | INGRESSO LIBERO Terzo giorno 20 giugno Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci", Prato ? Ore 18 "Queer on Stage" Storia, identità e attivismo performativo nella comunità LGBTQIA+ Talk con Marchesa, Maya de

