Torrione silenzio e paura dopo l’agguato

Un’atmosfera di tensione e paura avvolge Torrione, dove un’agguato ha sconvolto la quiete cittadina. Dopo l’attentato che ha ferito D. D.A., 48 anni, le indagini dei carabinieri di Salerno si sono concluse solo a tarda sera, lasciando un alone di mistero e inquietudine. Il bar Metropolis, punto di rifugio, rimane silenzioso con la saracinesca abbassata, simbolo di un episodio che scuote la comunità e richiede risposte immediate.

Tempo di lettura: 2 minuti C'è la saracinesca abbassata questa mattina al bar Metropolis in via Galloppo, dove sono terminati soltanto nella tarda serata di ieri i rilievi dei carabinieri di Salerno dopo l'attentato che ha ferito D. D.A., 48 anni. L'uomo ha cercato rifugio nel bar di proprietà di alcuni familiari che lo hanno acquisito di recente dopo un periodo di chiusura. Anche attraverso l'acquisizione dei filmati di videosorveglianza (ma non è chiaro se quelle del locale sono funzionanti), i carabinieri agli ordini del maggiore Antonio Corvino stanno cercando di risalire agli autori di quello che sembra un chiaro tentativo di intimidazione.

