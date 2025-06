Tornava a casa dalle figlie dopo aver disperso le ceneri della moglie morta una settimana prima | la storia di Arjun Patolia tra le vittime del disastro del volo Air India

Una palla di fuoco, un boato e poi il silenzio irreale della devastazione. Un aereo dell’Air India, l’ AI-171, decollato ieri, giovedì 12 giugno, alle 13:39 ora locale dall’aeroporto di Ahmedabad, nell’India occidentale, e diretto a Londra Gatwick, è precipitato pochi istanti dopo il decollo, schiantandosi in un’area residenziale. La tragedia ha causato la morte di 241 delle 242 persone a bordo. Una strage da cui è emerso un solo, miracoloso sopravvissuto, Vishwash Kumar Ramesh. Ma se la storia di Vishwash ha del miracoloso, quelle delle altre 241 persone a bordo sono storie di vite spezzate. Tra queste, sta facendo il giro del mondo quella di Arjun Patolia, un padre di due bambine di 8 e 4 anni che lo attendevano a Londra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Tornava a casa dalle figlie dopo aver disperso le ceneri della moglie morta una settimana prima”: la storia di Arjun Patolia, tra le vittime del disastro del volo Air India

