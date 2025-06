Tornano i cento migliori ristoranti di New York secondo il New York Times

una vera e propria guida imperdibile per gli appassionati di gastronomia. Ora, con il ritorno di questa prestigiosa classifica, prepariamoci a scoprire le eccellenze culinarie che rendono New York la capitale mondiale del gusto, rivelando i segreti, le innovazioni e le storie dietro ogni piatto di questi locali straordinari.

C’era una volta il mammasantissima della critica gastronomica. Se il New York Times è il giornale più importante del mondo, si può sostenere senza rischio di smentita che Pete Wells è stato il critico gastronomico più autorevole del mondo. Uno che non aveva bisogno di mascherarsi per convincere i suoi lettori di essere prestigioso, indipendente e se vogliamo anche incorruttibile. La sua lista dei migliori cento ristoranti della città era attesa, non senza qualche brivido, dagli chef più importanti. Ma dopo dodici anni di onorata carriera Pete Wells, lo scorso luglio, poco dopo aver pubblicato i suoi Top100, ha gettato il tovagliolo, o meglio lo ha gettato il suo medico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Tornano i cento migliori ristoranti di New York, secondo il New York Times

