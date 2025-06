Torna l' Estate romana | 50 arene e tanti eventi dal 15 giugno al 15 ottobre

L’estate romana sta per tornare a infiammare le serate della Capitale: dal 15 giugno al 15 ottobre, più di 50 arene e una vasta gamma di eventi renderanno indimenticabile la stagione 2025. Un’edizione pensata per accogliere tutti, dagli abitanti ai visitatori, con spettacoli, cinema, musica e tanto divertimento sotto il cielo di Roma. Preparati a vivere un’estate all’insegna della cultura e del relax: il ricco programma ti aspetta!

AGI - Torna l' Estate romana: dal 15 giugno al 15 ottobre un ampio programma di iniziative per l'edizione 2025 della manifestazione inventata da Renato Nicolini, pensato per ogni abitante e per tutte e tutti coloro che trascorreranno i mesi più caldi in città. Il programma è stato presentato oggi in Campidoglio alla presenza dell'assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio e alla presidente della commissione cultura Erica Battaglia oltre all'assessore Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale Tobia Zevi. Da giugno a ottobre, un calendario di eventi che non dimentica nessun luogo per valorizzare l'essenza profonda e il potenziale creativo di ogni quartiere. 🔗 Leggi su Agi.it