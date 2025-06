Torna l' Eredità delle donne con al centro l' intelligenza femminile

Torna con forza l’Eredità delle Donne, il festival che celebra l’intelligenza e la forza femminile, un’occasione imperdibile per riscoprire storie di empowerment, talento e coraggio. Con Serena Dandini alla guida, dal 21 al 23 novembre a Firenze e online, questa ottava edizione si pone come un palcoscenico fondamentale in prossimità della Giornata Mondiale contro la violenza di genere, per rinnovare il nostro impegno e amplificare il messaggio di uguaglianza e rispetto. Un evento che non puoi perdere.

Firenze, 13 giugno 2025 – Più coraggiosa che mai arriva l’ottava edizione de L’Eredità delle Donne, il festival dedicato all’empowerment e alle competenze femminili con la direzione artistica di Serena Dandini che torna, a Firenze e online, dal 21 al 23 novembre: ancora una volta a ridosso della Giornata Mondiale contro la violenza di genere (25 novembre) per sostenerne i valori e amplificarne il messaggio. La manifestazione, che negli anni ha coinvolto più di 500 ospiti da tutto il mondo, registrando oltre 80 mila presenze fisiche e raggiungendo oltre 1,5 milioni di utenti in streaming, è un progetto di Elastica con Fondazione CR Firenze e Gucci come partner fondatori e con la co-promozione del Comune di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna l'Eredità delle donne con al centro l'intelligenza femminile

