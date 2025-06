Torna l' E-state della Caritas di Pisa per i giovani | info utili e come iscriversi

Se sei un giovane tra gli 11 e i 18 anni alla ricerca di un’estate all’insegna di solidarietà, amicizia e crescita personale, non perdere l’occasione di partecipare a “E-state al servizio 2025” promossa dalla Caritas di Pisa. Questa esperienza di animazione e servizio ti permetterà di vivere momenti indimenticabili, fare nuove amicizie e contribuire concretamente alla comunità. Scopri come iscriverti e unisciti a noi per un’estate di valore e scoperta!

Pisa, 13 giugno 2025 - Al via le iscrizione per E-state al servizio 2025, l’esperienza di animazione e di servizio promossa dalla Caritas diocesana di Pisa pensata per gruppi minorenni di giovani e giovanissimi (dagli 11 ai 18 anni) desiderosi di vivere un’esperienza di servizio e socializzazione, attraverso la solidarietà, l’incontro con l’altro e l’agire concreto. L’esperienza di “E-state al servizio” unisce vita di gruppo, servizio pratico e momenti formativi. Ogni giornata sarà scandita da: attività di formazione, pranzo condiviso, esperienze di servizio, momenti di riflessione e confronto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna l'E-state della Caritas di Pisa per i giovani: info utili e come iscriversi

Don morelli: "esperienza per mettersi in gioco, soprattutto con l'ascolto di noi stessi e dell'altro, con particolare attenzione alle persone meno fortunate".