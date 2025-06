Torna Lavanda Terapy a Sant’Angelo all’Esca | benessere tra natura yoga e tradizione

viaggio sensoriale tra natura, benessere, yoga e tradizione. Immerso nei profumi inebrianti dei campi di lavanda, “Lavanda Terapy” torna per la sua quinta edizione, portando energia e relax nel cuore dell’Irpinia. Un’occasione unica per riscoprire l’armonia tra corpo e mente, circondati dalla bellezza dei paesaggi fioriti. Non perdere questa esperienza rigenerante e scopri come il potere della lavanda possa trasformare le tue giornate.

Nel cuore dell'Irpinia, tra i profumi e i colori dei campi in fiore, torna per la quinta edizione l'evento "Lavanda Terapy", organizzato da Lavanda d'Irpinia – Organic & Natural. L'iniziativa si svolgerà nelle domeniche del 15, 22 e 29 giugno a Sant'Angelo all'Esca, offrendo ai partecipanti un

