Torna l’Arena Borghesi tra film classici e restaurati

L’Arena Borghesi riapre i battenti con “In the Mood for Love” e altri capolavori restaurati, regalando un’estate all’insegna del cinema senza tempo. La rassegna curata dal cineclub Raggioverde promette di incantare gli appassionati con classici che sfidano il passare degli anni, ricostruendo sul grande schermo un passato intramontabile. Pronti a lasciarvi trasportare in un viaggio tra emozioni e immagini da ricordare?

’In the mood for Arena’: si è alzato il sipario sul calendario della prima metà di estate 2025 della rassegna cinematografica curata dal cineclub Raggioverde all’ Arena Borghesi. Protagonisti assoluti, in una stagione cinematografica meno densa delle precedenti, saranno i classici e i film restaurati, fra cui appunto ‘In the mood for love’, capolavoro ormai uscito nelle sale un quarto di secolo fa, che pare non risentire del tempo che passa, forse anche per il suo avere immortalato una Hong Kong al culmine del suo fascino, in cui oggi sarebbe complicato filmare un’opera simile. L’Arena accoglierà il pubblico per la prima volta il 18 giugno con la proiezione in lingua originale di ‘Leningrad Cowboys Go to America’, di Aki Kaurismaki, mentre il giorno dopo saliranno sul palco i registi di ‘Vittoria’ Alessandro Cassigoli e Casey Kaufman. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it