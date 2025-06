Torna La Notte Prima degli Esami al Parco Pozzi | il 17 giugno la festa

Preparati a vivere un’emozione indimenticabile: il 17 giugno, il Parco Pozzi si trasformerà nel cuore pulsante degli studenti dell’agro aversano con la sesta edizione della Notte Prima degli Esami. Un evento ricco di energia, solidarietà e sorrisi, organizzato dalla community Il Maturando in Crisi in collaborazione con importanti partner. Non perdere questa festa speciale, un'occasione per condividere emozioni e creare ricordi che resteranno indelebili.

Anche quest’anno torna uno degli appuntamenti piu? attesi dagli studenti dell’agro aversano: La Notte Prima degli Esami, l’evento organizzato dalla community e associazione studentesca Il Maturando in Crisi, con la collaborazione della Caritas Diocesana di Aversa e YoUnicef, giunto ormai alla sua sesta edizione, e? pronto ad accendere il Parco Pozzi di Aversa il prossimo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Torna La Notte Prima degli Esami al Parco Pozzi: il 17 giugno la festa

