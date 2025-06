Torna la Festa dello Sport dedicata alla memoria di Roberto Petrini

Preparati a vivere un weekend indimenticabile di emozioni e passione sportiva! Torna, per la seconda edizione, la Festa dello Sport dedicata alla memoria di Roberto Petrini, presso il Campo Sportivo di San Colombano. Due giorni di adrenalina, amicizia e divertimento tra tornei, attività e grandi sorprese. Non perdere l’appuntamento, perché lo sport è anche solidarietà e comunità : ti aspettiamo per celebrare insieme la passione che unisce tutti noi.

Torna, per la seconda edizione, la Festa dello Sport dedicata alla memoria di Roberto Petrini presso il Campo Sportivo di San Colombano: una due giorni di sport e tanto divertimento. Sabato 14 giugno dalle 16 si svolgerĂ un triangolare di calcio tra "Asd Italtex San Colombano", "Fratta Terme.

