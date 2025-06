Torna alla carica l’ormai celebre truffa dei like stavolta direttamente su Telegram

Attenzione utenti! La truffa dei like, già nota su YouTube, torna a colpire, questa volta sfruttando Telegram come nuova piattaforma di inganno. Ingannatori promettono compensi in cambio di like ai video, ma si tratta solo di una trappola per rubare dati e denaro. Restate vigili e informati: conoscere le strategie dei truffatori è la prima difesa contro queste insidie digitali.

Torna in voga la truffa dei compensi in cambio di like ai video di YouTube: la fregatura viene perpetrata anche direttamente su Telegram.

In questa notizia si parla di: torna - truffa - like - direttamente

