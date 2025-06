Tori Spelling | Mio figlio di 12 anni vuole che venda le foto dei miei piedi online

Tori Spelling ha condiviso con sincerità una situazione sorprendente: suo figlio di 12 anni le ha proposto di vendere foto dei suoi piedi online, alimentando una curiosità che ha conquistato il pubblico. La star di Beverly Hills 90210 ha raccontato questa bizzarra idea durante il suo podcast, lasciando tutti con il fiato sospeso su come si evolverà questa strana proposta di business. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme, perché ogni mamma merita di conoscere...

La star di Beverly Hills 90210 ha confessato la bizzarra proposta di suo figlio nel corso di una puntata del suo podcast. Tori Spelling, interprete di Donna Martin in Beverly Hills 90210, ha raccontato una proposta di business che le è stata avanzata dal figlio Finn, 12 anni, avuto dall'attrice con l'ex marito Dean McDermott. La star della serie teen degli anni '90 ha svelato in diretta nella puntata l'ultima idea del figlio per poter guadagnare qualche soldo extra attraverso l'online. Il figlio di Tori Spelling vuole che la madre venda le foto dei suoi piedi "Mio figlio di 12 anni sta cercando di convincermi, no, non proprio convincermi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tori Spelling: "Mio figlio di 12 anni vuole che venda le foto dei miei piedi online"

