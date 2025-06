Tonalità di rosa | quale scegliere e con cosa abbinarla quest’estate

L'estate 2024 è il momento perfetto per abbracciare la tonalità rosa, un colore versatile che trasmette romanticismo e delicatezza senza eccessi. Dal cipria al rosa pesca, questa palette raffinata si presta a infinite interpretazioni, donando charme a ogni look. Scopri come scegliere la sfumatura ideale e abbinarla con stile, per un risultato fresco e sofisticato che ti farà distinguere anche nelle giornate più calde. E ricorda, il rosa sa essere sorprendente: basta solo trovare la tua tonalità perfetta.

Romantico ma non sdolcinato, delicato ma mai banale. Il rosa, nelle sue mille declinazioni, è tornato a dominare il guardaroba. Ma non si tratta di un solo rosa: le passerelle raccontano una palette raffinata, che va dal cipria chiarissimo al rosa pesca, fino alle sfumature più polverose e rétro del rosa antico. Un colore che cambia carattere a seconda del taglio del capo, del tessuto e degli abbinamenti. E che si lascia interpretare con libertà, senza regole fisse ma con qualche suggerimento utile per scegliere la tonalità giusta. Cipria, pesca, antico: tre rosa, tre stili (molto diversi). Il rosa cipria è il più etereo, ma anche il più sofisticato. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tonalità di rosa: quale scegliere (e con cosa abbinarla) quest’estate

