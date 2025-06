Tom Daley | Senza tuffi una parte di me è morta A 10 anni vedevo ombre che diventavano malefiche

Tom Daley, protagonista indiscusso dei tuffi, ha scritto pagine memorabili di sport e passione. Dalla giovinezza segnata da sfide personali e paure profonde, alla conquista delle medaglie più ambite, la sua storia è un esempio di forza e determinazione. Dopo Parigi 2024, il suo viaggio nel mondo dello sport si conclude, ma le sue parole nel documentario offrono uno sguardo intimo e ispiratore sui momenti più delicati della sua vita. Continua a leggere.

Tom Daley è una leggenda dei tuffi: ha disputato la prima Olimpiade a 14 anni, ha vinto cinque medaglie ai Giochi e cinque ori ai Mondiali. Dopo Parigi 2024 si è ritirato dall'attività. In un documentario ha raccontato la sua vita e anche i suoi mesi, immediatamente successivi al ritiro.

Il prezzo di essere Tom Daley. Da ragazzino prodigio a icona dello sport britannico e mondiale. Ha dato l'addio ai tuffi, dopo 23 anni e tanti successi. Ma cosa c'era davvero dietro quel sorriso contagioso e quella disponibilità che lo ha sempre caratterizzato? P Vai su X

