Tom Daley il bullismo la bulimia il coming out | Ho svelato la mia omosessualità per essere me stesso

Tom Daley, campione olimpionico e icona di determinazione, ha affrontato sfide ben più grandi delle vasche da nuoto: il bullismo, la bulimia e il suo coming out pubblico. A 31 anni, dopo aver conquistato cinque medaglie olimpiche, si apre sulla sua lotta per essere autentico, svelando come abbia trovato forza nel condividere la sua verità. La sua storia è un esempio di coraggio e resilienza, che ci insegna l’importanza di essere fedeli a se stessi.

Tom Daley è un campione di nuoto. Ha vinto l'argento nel sincro misto alle Olimpiadi di Parigi. Ha percorso cinque olimpiadi vincendo cinque medaglie di cui quatttro ori. Ma a 31 anni si è ritirato. In un'intervista a La Stampa dice che deve ancora abituarsi alla nuova vita: «Mi sono tuffato per 23 anni, ogni minimo momento della giornata era scandito, quando mangiare, quando allenarmi. Una parte di me è come morta, nel senso che l'adrenalina dei tuffi non la potrò mai più vivere. Adesso guardando le gare mi chiedo: potrei fare meglio di loro? Potrei ancora farcela?». Il documentario «1.6 seconds», una produzione Warner Bros-Discovery, racconta i suoi lati oscuri.

Tom Daley: «Senza tuffi una parte di me è morta. A 10 anni dissi ai miei genitori che mi sarei buttato dalla finestra» Il ragazzino prodigio diventato una leggenda olimpica con 4 ori in cinque edizioni: «Mi allenavo dall'altra parte del mondo e mi sentivo solo, soffrivo di insonnia.