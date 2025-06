Toghe rosse pure durante il processo | a Torino il pm usa la requisitoria per attaccare la riforma della giustizia

Durante il processo a Torino, le toghe rosse usano la requisitoria non solo per discutere i fatti, ma anche come palcoscenico politico contro la riforma della giustizia e la separazione delle carriere. Un esempio emblematico arriva dal pm che, durante l’udienza, ha approfittato dell’occasione per criticare aspramente le novità legislative. Questa dinamica solleva una domanda: quanto può influenzare un procedimento giudiziario il dibattito politico?

Anche la requisitoria di un processo diventa, per certi pm, l'occasione per una ribalta politica contro la riforma della giustizia e, in particolare, contro la separazione delle carriere. Secondo quanto riferito dal Foglio, è andata così mercoledì scorso a Torino, dove si discuteva un processo a carico di due agenti accusati di arresto illegale. Durante il suo intervento, il pm avrebbe sostenuto che sostanzialmente con la separazione delle carriere il processo non si sarebbe celebrato, perchĂ© è scaturito da un «vaglio critico» della pubblica accusa su un altro caso. «Questo è un caso che rende preoccupante il progetto di separazione delle carriere dei magistrati.

