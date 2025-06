Titty e Antonio a quasi un anno da Temptation Island | Dopo il programma ci abbiamo riprovato

A quasi un anno dalla loro esperienza a Temptation Island, Titty e Antonio hanno deciso di riprovare a riscrivere la loro storia. La loro storia, fatta di alti e bassi, ha catturato l’attenzione del pubblico fin dall’inizio, e ora, più determinati che mai, sono pronti a mettere in gioco tutto. Scopriamo insieme cosa ha in serbo il futuro per questa coppia dal carattere forte e deciso. Continua a leggere.

Titty Scialò e Antonio Maietta sono stati una delle coppie protagoniste indiscusse dell'edizione autunnale di Temptation Island. A quasi un anno dalla loro partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia, Maietta si lascia andare ad alcune dichiarazioni sul rapporto con la sua ex fidanzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: titty - antonio - quasi - anno

Titty e Antonio a quasi un anno da Temptation Island: Dopo il programma ci abbiamo riprovato; Ieri sera a Temptation Island 2024 ben tre coppie si sono lasciate; Temptation Island 2024, le pagelle: Antonio e Alfred “incommentabili”, la tenerezza di Titty.

Titty e Antonio a quasi un anno da Temptation Island: “Dopo il programma ci abbiamo riprovato” Lo riporta fanpage.it: Titty Scialò e Antonio Maietta sono stati una delle coppie protagoniste indiscusse dell'edizione autunnale di Temptation Island ...