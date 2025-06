Titolo | Auto blu sotto il sole e democrazia rosolata | l’ultima battaglia di Menchetti contro il male parcheggiato

In un’Italia che fatica a distinguere tra pubblico e privato, Michele Menchetti si erge a paladino della trasparenza e della legalità. Questa volta, il protagonista non è un alimento mutante o un caso di bio-innovazione, ma un’auto blu parcheggiata in pieno giorno, simbolo di una democrazia sotto assedio. Sei ore di attesa in piazza, un dramma quotidiano che rischia di sovrapporsi alla nostra stessa libertà. Una battaglia contro il potere nascosto, pronta a scuotere le coscienze.

Michele Menchetti colpisce ancora. E no, questa volta non è (solo) contro i pomodori col gene ballerino o le zucchine mutanti. Stavolta il nemico è più concreto, visibile, reale: un’auto blu ferma in piazza Guido Monaco per sei ore, con l’autista a bordo. In pieno giorno. Con il caldo. Dramma, mistero, interrogazione. 6 ore in attesa: thriller ad Arezzo Secondo quanto denunciato dal consigliere, giovedì 12 giugno una vettura di servizio del Comune – quella riservata al sindaco – sarebbe rimasta parcheggiata con autista dentro per tutta la giornata, dalle 11:00 alle 17:00. Un fatto che, in qualunque altra città, si risolverebbe con un “ma ti pare?”, ad Arezzo diventa questione di Stato. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Titolo: “Auto blu sotto il sole e democrazia rosolata: l’ultima battaglia di Menchetti contro il male (parcheggiato)”

Menchetti: "Auto blu del sindaco per 6 ore in piazza Guido Monaco. Diteci perché" - Il consigliere Michele Menchetti solleva una domanda cruciale sulla trasparenza della gestione pubblica.

