Titoli falsi per scalare le graduatorie ATA a Firenze | scattano i licenziamenti

Un caso che scuote il mondo scolastico fiorentino: due assistenti amministrativi licenziati per aver utilizzato titoli falsi nelle graduatorie ATA. Un sistema di frode legato a ‚Äúdiplomifici‚ÄĚ provenienti da scuole paritarie campane ha aperto le porte a pratiche scorrette e ingannevoli. Questa vicenda solleva importanti interrogativi sulla credibilit√† delle qualifiche e sul futuro delle selezioni pubbliche: un episodio che potrebbe rappresentare solo la punta dell‚Äôiceberg.

Titoli falsi per le graduatorie ATA – Due assistenti amministrativi sono stati licenziati a Firenze. Hanno usato certificazioni di servizio false per entrare nelle graduatorie del personale ATA. L'indagine ha svelato un sistema di frode legato a scuole paritarie campane, i cosiddetti "diplomifici".

