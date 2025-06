Tiro a segno | Quiquampoix vince la prova di pistola automatica 25 metri a Monaco Mazzetti in top 20

Precisamente, il transalpino si è rivelato più bravo della concorrenza non andando oltre il suo eccezionale livello di concentrazione e precisione, conquistando così il meritato trionfo e lasciando il pubblico di Monaco di Baviera senza parole.

Termina con il trionfo di Jean Quiquampoix la quarta giornata di competizioni in quel di Monaco di Baviera, località teutonica che ospita in questi giorni la tappa valida per la Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno. Il francese nello specifico si è imposto nella pistola automatica 25 metri maschile, battendo nettamente il padrone di casa Peter Florian. Precisamente, il transalpino si è rivelato più bravo della concorrenza non andando oltre il singolo errore in cinque serie su sette e non sbagliando neanche un colpo nella terza e nell'ultima, arrivando al totale di 35, tre lunghezze in più rispetto a Florian, il quale si è dovuto accontentare di 32, complicando la sua situazione nella quarta tranche, dove sono arrivati ben tre errori.

